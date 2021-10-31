В Афганистане вооруженные люди атаковали свадьбу с требованием выключить музыку. Есть погибшие и раненые

Представившиеся талибами вооруженные люди в Афганистане напали на гостей свадьбы с требованием выключить музыку. В результате стрельбы два человека погибли и еще 10 получили ранения.

Об этом пишет BBC.

В то же время спикер «Талибана» заверил, что двое из трех нападавших были задержаны, и отрицал их причастность к исламистскому движению.

Пока что официально в Афганистане не запретили музыку, хотя раньше, когда талибы были у власти в 1996—2001 годах, такой приказ существовал.

По словам одного из местных, четыре пары поженились и устроили совместную свадьбу в провинции Нангархар. Они также получили разрешение от местного представителя «Талибана» на то, чтобы включить музыку и только в так называемой «женской зоне».

Но поздно ночью вооруженные люди напали на свадьбу и пытались разбить динамики. Когда гости начали протестовать, нападавшие открыли огонь. В «Талибане» уже пообещали провести расследование инцидента.