Спецслужби США: Коронавірус не був створений як біологічна зброя, але визначити його походження неможливо

Спецслужби США дійшли висновку, що коронавірус не був створений як біологічна зброя, і заявили, що походження COVID-19, ймовірно, не зможуть встановити ніколи.

Про це йдеться у доповіді Управління директора національної розвідки США (ODNI).

Як зазначається, розвідувальні агентства вважають правдоподібними дві версії про поширення коронавірусу — передавання вірусу від тварини до людини та лабораторний витік. Більшість розвідувальних агентств припускають, що SARS-CoV-2 не є продуктом генної інженерії, водночас два агентства вважають, що для оцінки не було достатньо доказів.