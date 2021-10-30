Спецслужбы США: Коронавирус не был создан как биологическое оружие, но определить его происхождение невозможно

Спецслужбы США пришли к выводу, что коронавирус не был создан как биологическое оружие и заявили, что происхождение COVID-19, вероятно, не смогут установить никогда.
Об этом говорится в докладе Управления директора национальной разведки США (ODNI).
Как отмечается, разведывательные агентства считают правдоподобными две версии о распространении коронавируса — передачу вируса от животного к человеку и лабораторную утечку. Большинство разведывательных агентств предполагают, что SARS-CoV-2 не является продуктом генной инженерии, в то время как два агентства считают, что для оценки не было достаточно доказательств.
Кроме этого, спецслужбы сообщили, что первое инфицирование SARS-CoV-2 произошло не позднее ноября 2019 года в Ухане.
Также отмечается, что китайские власти не знали о существовании вируса до первой вспышки.
В то же время в докладе указывается, что Пекин продолжает препятствовать глобальному расследованию, противится обмену информацией и обвиняет другие страны, включая США.
Китай, со своей стороны, подверг критике отчет, назвав его «фарсом».
«Действия США, которые полагаются на свой разведывательный аппарат, а не на ученых для отслеживания происхождения COVID-19, — полный политический фарс. Мы поддерживаем научно обоснованные усилия по отслеживанию происхождения и продолжим активно участвовать в этом. Однако мы решительно против попыток политизировать этот вопрос», — заявили в посольстве Китая в Вашингтоне агентству Reuters.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — женщина, продававшая креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, полностью изолированным из-за вспышки коронавируса.
- 29 марта 2021 года ВОЗ выпустила отчет о своем визите в Китай, где ее эксперты пытались установить происхождение коронавируса. В отчете говорится, что он передался человеку от животных. В то же время заражение людей напрямую от летучих мышей тоже считают вероятным. Также отмечается, что ближайший родственник коронавируса, передавшийся людям, был выявлен у летучих мышей. Достаточно схожие вирусы были у панголинов, а также у норок и кошек, поэтому все они потенциально тоже могли быть носителями болезни.
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что масштабы пандемии коронавируса в китайском Ухане в конце 2019 года были большими, чем считалось.
- В конце августа этого года Китай впервые официально попросил Всемирную организацию здравоохранения провести расследование возможного происхождения коронавируса из биолаборатории армии США Форт-Детрик и Университета Северной Каролины. Китайцы утверждают, что коронавирус создали в городе Фредерик, а затем произошла утечка.