Спецслужбы США: Коронавирус не был создан как биологическое оружие, но определить его происхождение невозможно

Спецслужбы США пришли к выводу, что коронавирус не был создан как биологическое оружие и заявили, что происхождение COVID-19, вероятно, не смогут установить никогда.

Об этом говорится в докладе Управления директора национальной разведки США (ODNI).

Как отмечается, разведывательные агентства считают правдоподобными две версии о распространении коронавируса — передачу вируса от животного к человеку и лабораторную утечку. Большинство разведывательных агентств предполагают, что SARS-CoV-2 не является продуктом генной инженерии, в то время как два агентства считают, что для оценки не было достаточно доказательств.