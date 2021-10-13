ВОЗ сформировала новую группу ученых, которая будет изучать происхождение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения в среду, 13 октября, определилась с 26 учеными в состав нового консультативного органа, который будет изучать происхождение коронавируса и будущих возможных вспышек других заболеваний. Об этом сообщает The Washington Post. В состав группы входят ученые из США и Китая, а также из 24 других стран. Их официально оформят после короткого периода общественных консультаций. Группа получила название Научно-консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO). Ученые, кроме изучения происхождения коронавируса, должны создать основу для изучения будущих вспышек других вирусов.

В группе SAGO будут члены предыдущей миссии ВОЗ, которая также изучала происхождение коронавируса, однако большинство — новые. По словам представителей организации, более 700 экспертов в этой области подали заявки на место в команде SAGO, причем их выбрали не только по способностям, но и с учетом пола, этнической принадлежности и места жительства. Они будут работать в течение двух лет, без оплаты. Руководитель отдела новых болезней ВОЗ Мария ван Керкхове надеется, что эта группа проведет дополнительные миссии в Китае и, возможно, в других местах.

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«Прямо сейчас это реальная возможность избавиться от шума, всей политики и сосредоточиться на том, что мы знаем, чего мы не знаем и на чем нам срочно нужно сконцентрироваться», — заявила ван Керкхове. Однако избежать этого шума будет сложно, тем более, что Китай неоднократно заявлял, что считает завершенным любое расследование происхождения коронавируса на своей территории.