ВООЗ сформувала нову групу науковців, яка вивчатиме походження коронавірусу

До складу групи входять вчені зі Сполучених Штатів і Китаю, а також з 24 інших країн. Їх офіційно оформлять після короткого періоду громадських консультацій. Група отримала назву Науково-консультативна група з походження нових патогенів (SAGO). Науковці, окрім вивчення походження коронавірусу, мають створити основу для вивчення майбутніх спалахів епідемій інших вірусів.

Всесвітня організація охорони здоровʼя у середу, 13 жовтня, визначилась із 26 вченими до складу нового консультативного органа, який вивчатиме походження коронавірусу та інших майбутніх спалахів хвороб.

У групі SAGO будуть члени попередньої місії ВООЗ, яка також вивчала походження коронавірусу, однак більшість членів — нові. За словами представників організації, понад 700 експертів у цій галузі подали заявки на місце в команді SAGO, причому їх обрали не тільки за здібності, а й з урахуванням статі, етнічної приналежності і місця проживання. Вони працюватимуть протягом двох років, без оплати.

Керівниця відділу нових хвороб ВООЗ Марія ван Керкхове сподівається, що ця група проведе додаткові місії в Китаї і, можливо, в інших місцях.