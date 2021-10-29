У Раді хочуть посилити покарання за підробку COVID-документів — до 8 років в’язниці

В Україні вже найближчим часом можуть втричі посилити покарання для людей, які виготовляють або користуються підробленими COVID-документами.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Якщо це багаторазове порушення щодо фальсифікації документів — до 8 років позбавлення волі. Це що стосується людей, які виготовляють», — розповів він.