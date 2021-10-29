В Раде хотят ужесточить наказание за подделку COVID-документов — до 8 лет тюрьмы

В Украине уже в ближайшее время могут втрое ужесточить наказание для людей, производящих или пользующихся поддельными COVID-документами.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
«Если это многократное нарушение фальсификации документов — до 8 лет лишения свободы. Это что касается людей, которые производят», — рассказал он.
Также нардеп уточнил, что речь идет о нарушении «более одного раза».
По словам главы комитета Рады, для тех, кто пользуется фальшивыми COVID-документами, штраф возрастет до более чем 50 тысяч гривен.
Отдельно Радуцкий отметил, что этот законопроект нардепы должны рассмотреть на внеочередном заседании парламента, которое запланировано на 2 ноября.
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