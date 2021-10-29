В Раде хотят ужесточить наказание за подделку COVID-документов — до 8 лет тюрьмы

В Украине уже в ближайшее время могут втрое ужесточить наказание для людей, производящих или пользующихся поддельными COVID-документами.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Если это многократное нарушение фальсификации документов — до 8 лет лишения свободы. Это что касается людей, которые производят», — рассказал он.