Полиция открыла почти 800 дел о подделке COVID-сертификатов

Полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов.
Об этом в видеообращении сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
По его словам, полиция ежедневно разоблачает мошенников и недобросовестных врачей, которые изготавливают фальшивые документы, а иногда и вносят их в базу.
Монастырский напомнил, что в Украине сейчас критическая ситуация с коронавирусом и наибольшая смертность с начала пандемии. Он призвал граждан сообщать о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0 800 50 51 70 или по номеру 102.
«Берегите свою жизнь и не разменивайте ее на подделки», — заявил министр.
- В Украине участились случаи приобретения поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививке. В связи с этим 22 сентября Кабмин поддержал усиление ответственности в виде штрафов и лишения свободы за подделку документов о вакцинации.
- Министерство здравоохранения просит отстранить от работы руководителей 15 больниц, в которых могли подделать COVID-сертификаты.