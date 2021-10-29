Глава МВС Монастирський: Сестрам Савченко вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів

Екснардепу Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів, з якими вони намагалися потрапити в Україну.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.
«Всі, хто порушує закон, мають бути готові понести відповідальність. Незалежно, чи ви Герой України, чи екснардеп, чи просто громадянин», — наголосив він.
За словами Монастирського, лише впродовж поточного тижня правоохоронці розпочали 59 кримінальних проваджень за підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.
- В Україні почастішали випадки придбання підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про протипоказання до щеплення, зокрема у Харківській області викрили ділків, які підробили понад 40 тисяч ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів.
- У жовтні в міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримали колишню народну депутатку Надію Савченко та її сестру Віру. Вони намагалися використати підроблені сертифікати вакцинації, щоб потрапити в Україну. Поліція вилучила підроблені документи та направила їх на експертизу, порушено кримінальну справу.
- Згодом в ефірі одного з каналів Надія Савченко заявила, що не підробляла COVID-сертифікат. Водночас вона назвала вакцинацію антиконституційною і заявила, що уряд розпочав в Україні «ветеринарну медицину».