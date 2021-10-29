Глава МВС Монастирський: Сестрам Савченко вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів

Екснардепу Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів, з якими вони намагалися потрапити в Україну.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Всі, хто порушує закон, мають бути готові понести відповідальність. Незалежно, чи ви Герой України, чи екснардеп, чи просто громадянин», — наголосив він.

За словами Монастирського, лише впродовж поточного тижня правоохоронці розпочали 59 кримінальних проваджень за підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.