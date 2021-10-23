Нардеп від «Слуги народу» оприлюднила відео затримання сестер Савченко в аеропорту «Бориспіль»

Народний депутат Галина Янченко («Слуга народу») виклала відео затримання екснардепки Надії Савченко з сестрою в аеропорту «Бориспіль» із підробленими сертифікатами вакцинації.
Відео вона оприлюднила у своєму Telegram-каналі.
«Відео затримання Надії Савченко прикордонниками за підроблений COVID- сертифікат. Їй загрожує штраф понад 56 тисяч гривень або арешт до 6 місяців», — написала Янченко.
На відео Савченко розповідає, що не знає, як встановлювати додаток «Дія», і запевняє, що він незаконний.
Водночас прикордонник зазначає, що програма не розпізнає код на COVID-сертифікатах, тому сестрам доведеться розбиратися з поліцією.
- Колишня народна депутатка і її сестра в аеропорту «Бориспіль» намагалися використати підроблені сертифікати вакцинації, через що поліція порушила кримінальну справу. Жінки надали сертифікати, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи у них вилучили та направили на експертизу. Найближчим часом їм можуть оголосити підозру за статтею про підробку документів (ч. 4 ст. 358), за якою їм загрожує штраф або арешт. Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що сертифікати належали сестрам Савченко.
- Згодом в ефірі одного з каналів Надія Савченко заявила, що не підробляла COVID-сертифікат. Водночас вона назвала вакцинацію антиконституційною і заявила, що уряд почав в Україні «ветеринарну медицину».