Нардеп від «Слуги народу» оприлюднила відео затримання сестер Савченко в аеропорту «Бориспіль»

Народний депутат Галина Янченко («Слуга народу») виклала відео затримання екснардепки Надії Савченко з сестрою в аеропорту «Бориспіль» із підробленими сертифікатами вакцинації.

Відео вона оприлюднила у своєму Telegram-каналі.

«Відео затримання Надії Савченко прикордонниками за підроблений COVID- сертифікат. Їй загрожує штраф понад 56 тисяч гривень або арешт до 6 місяців», — написала Янченко.

На відео Савченко розповідає, що не знає, як встановлювати додаток «Дія», і запевняє, що він незаконний.

Водночас прикордонник зазначає, що програма не розпізнає код на COVID-сертифікатах, тому сестрам доведеться розбиратися з поліцією.