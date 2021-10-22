Савченко спростувала, що підробила COVID-сертифікат. Але заявила, що вакцинація є антиконституційною

Колишня нардепка Надія Савченко заявила, що не підробляла COVID-сертифікат. Але заявила, що вакцинація є антиконституційною, а уряд почав в Україні ветеринарну медицину.
Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Ні Віра Савченко, ні я не підробляли, не замовляли, не купували ніяких сертифікатів», — зазначила Савченко.
Водночас вона заявила, що український уряд замість того, щоб впроваджувати «людську медицину», коли людей лікують і надають медичну допомогу, переходить до «ветеринарної медицини», коли «тварин щеплюють».
За її словами, Кабмін вигадав «якісь сертифікати», «якісь забаганки», «якусь примусову вакцинацію». Савченко заявила, що вважає вакцинацію антиконституційною.
Колишня нардепка зазначила, що наразі поліція проводить слідство. На пряме запитання ведучого, чи вакцинувалася Савченко, вона заявила, що «інформація про стан здоров’я людини захищена законом». На запитання про те, чи мала вона сертифікат про вакцинацію Савченко відповіла, що «такого документа не існує».
- Колишня народна депутатка і її сестра в аеропорту «Бориспіль» намагалися використати підроблені сертифікати вакцинації, через що поліція порушила кримінальну справу. Жінки предʼявили сертифікати, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи у них вилучили та направили на експертизу. Найближчим часом їм можуть оголосити підозру за статтею про підробку документів (ч. 4 ст. 358), за якою їм загрожує штраф або арешт. Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що сертифікати належали сестрам Савченко.