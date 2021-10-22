Савченко спростувала, що підробила COVID-сертифікат. Але заявила, що вакцинація є антиконституційною

Колишня нардепка Надія Савченко заявила, що не підробляла COVID-сертифікат. Але заявила, що вакцинація є антиконституційною, а уряд почав в Україні ветеринарну медицину.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ні Віра Савченко, ні я не підробляли, не замовляли, не купували ніяких сертифікатів», — зазначила Савченко.

Водночас вона заявила, що український уряд замість того, щоб впроваджувати «людську медицину», коли людей лікують і надають медичну допомогу, переходить до «ветеринарної медицини», коли «тварин щеплюють».

За її словами, Кабмін вигадав «якісь сертифікати», «якісь забаганки», «якусь примусову вакцинацію». Савченко заявила, що вважає вакцинацію антиконституційною.

Колишня нардепка зазначила, що наразі поліція проводить слідство. На пряме запитання ведучого, чи вакцинувалася Савченко, вона заявила, що «інформація про стан здоров’я людини захищена законом». На запитання про те, чи мала вона сертифікат про вакцинацію Савченко відповіла, що «такого документа не існує».