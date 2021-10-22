Савченко опровергла, что подделала COVID-сертификат. Но заявила, что вакцинация является антиконституционной

Бывшая нардеп Надежда Савченко заявила, что не подделывала COVID-сертификат. Но заявила, что вакцинация является антиконституционной, а правительство начало в Украине ветеринарную медицину.
Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».
«Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов», — отметила Савченко.
В то же время она заявила, что украинское правительство вместо того, чтобы внедрять «человеческую медицину», когда людей лечат и оказывают медицинскую помощь, переходит к «ветеринарной медицине», когда «животных прививают».
По ее словам, Кабмин придумал «какие-то сертификаты», «какие-то прихоти», «какую-то принудительную вакцинацию». Савченко заявила, что считает вакцинацию антиконституционной.
Бывшая нардеп отметила, что сейчас полиция проводит следствие. На прямой вопрос ведущего, вакцинировалась ли Савченко, она заявила, что «информация о состоянии здоровья человека защищена законом». На вопрос о том, имела ли она сертификат о вакцинации, Савченко ответила, что «такого документа не существует».
- Бывшая народный депутат и ее сестра в аэропорту «Борисполь» пытались использовать поддельные сертификаты вакцинации, из-за чего полиция возбудила уголовное дело. Женщины предъявили сертификаты, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы у них изъяли и направили на экспертизу. В ближайшее время им могут объявить подозрение по статье о подделке документов (ч. 4 ст. 358), по которой им грозит штраф или арест. Позже министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что сертификаты принадлежали сестрам Савченко.