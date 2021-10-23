Нардеп от «Слуги народа» обнародовала видео задержания сестер Савченко в аэропорту «Борисполь»

Народный депутат Галина Янченко («Слуга народа») выложила видео задержания экс-нардепа Надежды Савченко с сестрой в аэропорту «Борисполь» с поддельными сертификатами вакцинации.

Видео она обнародовала в своем Telegram-канале.

«Видео задержания Надежды Савченко пограничниками за поддельный COVID- сертификат. Ей грозит штраф более 56 тысяч гривен или арест до 6 месяцев», — написала Янченко.

На видео Савченко рассказывает, что не знает, как устанавливать приложение «Дія», и уверяет, что оно незаконно.

В то же время пограничник отмечает, что приложение не распознает код на COVID-сертификатах, потому сестрам придется разбираться с полицией.