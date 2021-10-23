Нардеп от «Слуги народа» обнародовала видео задержания сестер Савченко в аэропорту «Борисполь»

Народный депутат Галина Янченко («Слуга народа») выложила видео задержания экс-нардепа Надежды Савченко с сестрой в аэропорту «Борисполь» с поддельными сертификатами вакцинации.
Видео она обнародовала в своем Telegram-канале.
«Видео задержания Надежды Савченко пограничниками за поддельный COVID- сертификат. Ей грозит штраф более 56 тысяч гривен или арест до 6 месяцев», — написала Янченко.
На видео Савченко рассказывает, что не знает, как устанавливать приложение «Дія», и уверяет, что оно незаконно.
В то же время пограничник отмечает, что приложение не распознает код на COVID-сертификатах, потому сестрам придется разбираться с полицией.
- Бывшая народный депутат и ее сестра в аэропорту «Борисполь» пытались использовать поддельные сертификаты вакцинации, из-за чего полиция возбудила уголовное дело. Женщины предоставили сертификаты, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы у них изъяли и направили на экспертизу. В ближайшее время им могут объявить подозрение по статье о подделке документов (ч. 4 ст. 358), по которой им грозит штраф или арест. Позже министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что сертификаты принадлежали сестрам Савченко.
- Впоследствии в эфире одного из каналов Надежда Савченко заявила, что не подделывала COVID-сертификат. В то же время она назвала вакцинацию антиконституционной и заявила, что правительство начало в Украине «ветеринарную медицину».