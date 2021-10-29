Глава МВД Монастырский: Сестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных COVID-сертификатов

Экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельных COVID-сертификатов, с которыми они пытались попасть в Украину.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.
«Все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность. Независимо, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин», — подчеркнул он.
По словам Монастырского, только за текущую неделю правоохранители начали 59 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса.
- В Украине участились случаи приобретения поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививкам, в частности в Харьковской области разоблачили дельцов, подделавших более 40 тысяч ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.
- В октябре в международном аэропорту «Борисполь» задержали бывшего народного депутата Надежду Савченко и ее сестру Веру. Они пытались использовать поддельные сертификаты вакцинации, чтобы попасть в Украину. Полиция изъяла поддельные документы и направила их на экспертизу, возбуждено уголовное дело.
- Впоследствии в эфире одного из каналов Надежда Савченко заявила, что не подделывала COVID-сертификат. В то же время она назвала вакцинацию антиконституционной и заявила, что правительство начало в Украине «ветеринарную медицину».