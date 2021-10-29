Зеленський доручив відродити науковий флот України до 36 спецсуден

Президент Володимир Зеленський доручив міністру освіти та науки Сергію Шкарлету розробити програму з відродження науково-дослідного флоту України, яка розрахована на досягнення мети у межах 10 років.

Про це президент заявив під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі.

«Ми чекаємо на масштабну на найближчі 5—10 років програму відродження науково-дослідного флоту нашої держави. Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку. Вона складна, але дуже логічна. А планка така — 36 наукових суден, із них 12 океанських, льодового класу», — сказав Зеленський, пояснивши, що таку кількість суден Україна мала у 1991 році, коли стала незалежною.

Голова держави заявив, що Україна повинна будувати свої кораблі або ж купувати, як це було з криголамом James Clark Ross. Він закликав усі регіони долучатися до розвитку судноплавства.