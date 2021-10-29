Зеленский поручил возродить научный флот Украины до 36 спецсудов

Президент Владимир Зеленский поручил поручил министру образования и науки Сергею Шкарлету разработать программу по возрождению научно-исследовательского флота Украины, которая рассчитана на достижение цели в пределах 10 лет.

Об этом президент заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе.

«Мы ждем масштабную на ближайшие 5—10 лет программу возрождения научно-исследовательского флота нашего государства. Мы предлагаем поставить себе такую ​​высокую планку. Она непростая, но очень логичная. А планка такова — 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса», — сказал Зеленский, пояснив, что такое количество судов Украина имела в 1991 году, когда стала независимой.

Глава государства заявил, что Украина должна строить свои корабли или же покупать, как это было с ледоколом James Clark Ross. Он призвал все регионы приобщаться к развитию судоходства.