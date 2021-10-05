В Одессу прибыл приобретенный Украиной ледокол James Clark Ross

В Одессу прибыл купленный Украиной британский ледокол James Clark Ross.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic.

Ледокол уже находится в одесском порту. Вояж корабля в Украину длился более двух недель, после того, как он покинул порт датского города Фредериксгавн. После завершения всех необходимых процедур состоится представление судна, также ему присвоят новое имя.

Ледокол James Clark Ross был построен британской компанией Swan Hunter Shipbuilders на верфи в Волсенди. На воду его спустили в 1990 году. В течение последних 30 лет ледокол выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Судно длиной почти 100 метров и водоизмещением 5732 тонн может идти со скоростью два морских узла (почти 4 км в час) через ледовое поле толщиной 1 метр. Максимальное ледовое препятствие для прохождения — 4 метра. Экипаж ледокола состоит из более 20 членов. На его борту могут находиться несколько десятков человек.

В середине августа стало известно, Украина приобрела James Clark Ross за $5 миллионов. По словам директора антарктического центра Евгения Дикого, судно позволит проводить масштабные исследования Южного океана, а со временем и Арктики, и самостоятельно доставлять экспедиции и грузы на украинскую станцию «Академик Вернадский». Дикий добавил, что James Clark Ross важен еще как символ — именно он в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на станцию «Фарадей», которую в итоге получила Украина.