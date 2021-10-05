В Одессу прибыл приобретенный Украиной ледокол James Clark Ross

В Одессу прибыл купленный Украиной британский ледокол James Clark Ross.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic.
Ледокол уже находится в одесском порту. Вояж корабля в Украину длился более двух недель, после того, как он покинул порт датского города Фредериксгавн. После завершения всех необходимых процедур состоится представление судна, также ему присвоят новое имя.
Ледокол James Clark Ross был построен британской компанией Swan Hunter Shipbuilders на верфи в Волсенди. На воду его спустили в 1990 году. В течение последних 30 лет ледокол выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.
Судно длиной почти 100 метров и водоизмещением 5732 тонн может идти со скоростью два морских узла (почти 4 км в час) через ледовое поле толщиной 1 метр. Максимальное ледовое препятствие для прохождения — 4 метра. Экипаж ледокола состоит из более 20 членов. На его борту могут находиться несколько десятков человек.
В середине августа стало известно, Украина приобрела James Clark Ross за $5 миллионов. По словам директора антарктического центра Евгения Дикого, судно позволит проводить масштабные исследования Южного океана, а со временем и Арктики, и самостоятельно доставлять экспедиции и грузы на украинскую станцию «Академик Вернадский». Дикий добавил, что James Clark Ross важен еще как символ — именно он в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на станцию «Фарадей», которую в итоге получила Украина.
- В Украине с 2001 года не было собственного судна для антарктических экспедиций. Каждый год страна фрахтует иностранные суда.
- В ноябре 2019 года Кабмин выделял на ледокол 252 млн грн, но средства перераспределили повторно только в 2021 году. В июле Евгений Дикий рассказал, что James Clark Ross достанется Украине за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование.