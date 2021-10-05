До Одеси прибув придбаний Україною криголам James Clark Ross

До Одеси прибув придбаний Україною британський криголам James Clark Ross.

Про це свідчать дані ресурсу Marine Traffic.

Криголам вже перебуває в одеському порту. Вояж корабля до України тривав понад два тижні, після того, як він залишив порт данського міста Фредеріксгавн. Після завершення усіх необхідних процедур відбудеться представлення судна, також йому присвоять нове імʼя.

Криголам James Clark Ross був побудований британською компанією Swan Hunter Shipbuilders на верфі у Волсенді. На воду його спустили в 1990 році. Протягом останніх 30 років криголам виконував роль світової дослідницької платформи для біологічних, океанографічних і геофізичних досліджень.

Судно довжиною майже 100 метрів і водотоннажністю 5 732 тонн може йти зі швидкістю два морських вузла (майже 4 км на годину) через льодове поле товщиною 1 метр. Максимальна льодова перешкода для проходження — 4 метри. Екіпаж криголама складається з понад 20 членів. На його борту можуть перебувати кілька десятків людей.

У середині серпня стало відомо, Україна придбала James Clark Ross за $5 мільйонів. За словами директора антарктичного центру Євгена Дикого, судно дозволить проводити масштабні дослідження Південного океану, а з часом і Арктики, і самостійно доставляти експедиції та вантажі на українську станцію «Академік Вернадський». Дикий додав, що James Clark Ross важливий ще як символ — саме він в 1996 році привіз першу українську антарктичну експедицію на станцію «Фарадей», яку в результаті отримала Україна.