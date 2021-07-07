Уряд виділив кошти на придбання криголама для антарктичних експедицій

Уряд виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій. Розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету було прийнято під час засідання Кабміну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Україна має намір купити океанографічний криголам, який дозволить українським вченим після тривалої перерви повернутися до досліджень океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, а в перспективі — працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці.