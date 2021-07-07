Правительство выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций

Правительство выделило средства на покупку ледокола для украинских антарктических экспедиций. Распоряжение о перераспределении некоторых расходов госбюджета было принято во время заседания Кабмина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Украина намерена купить океанографический ледокол, который позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе - работать не только в Антарктиде, но и в Арктике.
Объем выделенных средств не указывается. Решение правительства должен утвердить Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, после чего можно будет покупать ледокол.
Как передает «Суспільне», Украина завершила переговоры с Великобританией о покупке ледокола James Clark Ross. По словам директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, судно достанется Украине за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование.
- В ноябре 2019 года Кабмин выделял на ледокол 252 млн грн.
- В Украине с 2001 года нет собственного судна для антарктических экспедиций. Свой ледокол поможет решить логистические проблемы на станции «Академик Вернадский». Сейчас для доставки экспедиций и грузов Украина ежегодно фрахтует иностранные суда.