Украина купила британский ледокол James Clark Ross

Национальный антарктический научный центр Украины сегодня, 19 августа, купил британский ледокол James Clark Ross, подписав соответствующий акт. После переоформления всех необходимых документов ледокол уже под украинским флагом отправится в Одессу, его ожидают в начале осени этого года.

Директор антарктического центра Евгений Дикий рассказал, что судно позволит проводить масштабные исследования Южного океана, а со временем и Арктики, и самостоятельно доставлять экспедиции и грузы на украинскую станцию «Академик Вернадский». Дикий добавил, что James Clark Ross важен еще как символ — именно он в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на станцию ​​«Фарадей», которую в итоге получила Украина.