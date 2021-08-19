Україна купила британський криголам James Clark Ross

Національний антарктичний науковий центр України сьогодні, 19 серпня, купив британський криголам James Clark Ross, підписавши відповідний акт. Після переоформлення всіх необхідних документів криголам вже під українським прапором вирушить в Одесу, на нього чекають на початку осені цього року.

Директор антарктичного центру Євген Дикий розповів, що судно дозволить проводити масштабні дослідження Південного океану, а з часом і Арктики, і самостійно доставляти експедиції та вантажі на українську станцію «Академік Вернадський». Дикий додав, що James Clark Ross важливий ще як символ — саме він в 1996 році привіз першу українську антарктичну експедицію на станцію «Фарадей», яку в результаті отримала Україна.