В Одессу прибыло научное судно Belgica, переданное Украине

В порт Одессы прибыло научно-исследовательское судно Belgica, которое Бельгия торжественно подарила Украине в сентябре.
Как сообщает «Думская», судно пришвартовалось рядом с уже украинским ледоколом James Clark Ross.
Belgica отправилась в Украину из Зебрюгге 1 октября. В дороге украинские ученые провели ряд исследований — на судне находятся гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая лаборатории.
- Belgica построили в 1984 году и эксплуатировали для науки, а также для исследований по освоению морского шельфа. В частности, при подготовке к строительству морских буровых платформ и ветроэлектростанций.
- В Украине судно будут использовать для научных исследований в Черном и Азовском морях, вероятно, с привлечением бельгийских специалистов. Экипаж Belgica — 15 человек, а научный персонал — 16 человек.