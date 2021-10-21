До Одеси прибуло наукове судно Belgica, передане Україні

У порт Одеси прибуло науково-дослідне судно Belgica, яке Бельгія урочисто подарувала Україні у вересні.

Як повідомляє «Думська», судно пришвартувалося поруч з вже українським криголамом James Clark Ross.

Belgica вирушила в Україну із Зебрюгге 1 жовтня. В дорозі українські вчені провели низку досліджень — на судні знаходяться гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна лабораторії.