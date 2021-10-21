До Одеси прибуло наукове судно Belgica, передане Україні

У порт Одеси прибуло науково-дослідне судно Belgica, яке Бельгія урочисто подарувала Україні у вересні.
Як повідомляє «Думська», судно пришвартувалося поруч з вже українським криголамом James Clark Ross.
Belgica вирушила в Україну із Зебрюгге 1 жовтня. В дорозі українські вчені провели низку досліджень — на судні знаходяться гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна лабораторії.
- Belgica побудували у 1984 році і експлуатували для науки, а також для досліджень з освоєння морського шельфу. Зокрема, при підготовці до будівництва морських бурових платформ і вітроелектростанцій.
- В Україні судно використовуватимуть для наукових досліджень в Чорному і Азовському морях, ймовірно, із залученням бельгійських фахівців. Екіпаж Belgica — 15 осіб, а науковий персонал — 16 людей.