ПАР хоче вивчати Антарктику за допомогою українського криголама James Clark Ross

ПАР хоче дослідити Антарктику з використанням можливостей новокупленного українського криголама «Джеймс Кларк Росс» (James Clark Ross), який прибув до Одеси 5 жовтня.
Як повідомляє Міністерство освіти і науки, українська сторона вже розглядає можливість спільних наукових досліджень. Це обговорювалося під час зустрічі першого заступника голови МОН Андрія Вітренка і посла ПАР в Україні Андре Йоганнеса Гроеневальда.
Вітренко зазначив, що для розширення можливостей наукового потенціалу обох країн Україна «готова обмінюватися і проводити спільні наукові дослідження у необхідних для обох сторін напрямах».
- У України з 2001 року не було власного судна для антарктичних експедицій. Щороку країна фрахтувала іноземні судна.
- У листопаді 2019 року Кабмін виділяв на криголам 252 млн грн, але кошти перерозподілили повторно тільки в 2021 році.
- У 2021 році стало відомо, що Україна купить британський криголам James Clark Ross. Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповідав, що James Clark Ross дістанеться Україні за $5 млн, хоча початкова ціна була в районі $10 млн. Окремо доведеться платити за доставку криголама і його дообладнання.
- Купила Україна криголам в серпні цього року.