WSJ: Чотири розвідуправління США розробили майже 20 різних прогнозів розвитку подій в Афганістані. Жоден із них не справдився

Американські розвідувальні управління розробили майже 20 різних прогнозів розвитку подій в Афганістані після виходу військ США. Жоден із них не справдився.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

У всіх цих прогнозах, починаючи з весни 2020 року, вказувалося на те, що ісламістський рух «Талібан» буде нарощувати позиції, а уряд Афганістану без підтримки США навряд чи зможе вижити.

У травні розвідка США прогнозувала, що влада Афганістану впаде перед талібами до кінця року. Менш ніж через місяць розвідка розробила новий прогноз — таліби захоплять владу протягом двох років.

У багатьох таких прогнозах центральне місце займали припущення, що афганські військові та уряд зможуть протриматися деякий час після виходу військ США. Але ніхто не очікував, що таліби захоплять владу в країні вже в середині серпня навіть тоді, доки американські військові ще залишатимуться в країні.