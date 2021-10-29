WSJ: Четыре разведуправления США разработали около 20 различных прогнозов развития событий в Афганистане. Ни один из них не сбылся

Американские разведывательные управления разработали около 20 различных прогнозов развития событий в Афганистане после выхода войск США. Ни один из них не сбылся.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Во всех этих прогнозах, начиная с весны 2020 года, указывалось, что исламистское движение «Талибан» будет наращивать позиции, а правительство Афганистана без поддержки США вряд ли сможет выжить.
В мае разведка США прогнозировала, что власти Афганистана падут перед талибами до конца года. Менее чем через месяц разведка разработала новый прогноз — талибы захватят власть в течение двух лет.
Во многих таких прогнозах центральное место занимало предположение, что афганские военные и правительство смогут продержаться некоторое время после выхода войск США. Но никто не ожидал, что талибы захватят власть в стране уже в середине августа даже тогда, пока американские военные еще останутся в стране.
- В середине августа Афганистан захватили талибы, после чего из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжалась массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Ночью 30 августа аэропорт Кабула покинули силы США, закончив свое 20-летнее пребывание в стране. После этого аэропорт заняли талибы, а эвакуационные рейсы прекратились. В целом Украина эвакуировала более 700 граждан.
- 9 сентября стало известно, что после длительных переговоров талибы разрешили продлить эвакуацию, а аэропорт начнет принимать рейсы. 10 сентября из международного аэропорта Кабула (Афганистан) вылетел первый чартерный рейс с людьми, после того как движение «Талибан» разрешило эвакуацию людей.