Молдова домовилася про купівлю в України 500 тисяч кубометрів газу

Раніше Energocom отримала сім заявок на оголошений тендер щодо купівлі газу. Польська компанія PGNiG 25 жовтня виграла перший тендер на закупівлю 1 млн кубометрів газу. У другому тендері на постачання також 1 млн кубометрів газу перемогла швейцарсько-нідерландська компанія Vitol Group. Третю партію, 1,5 млн кубометрів газу, Молдові поставлять польська PGNiG та міжнародна компанія DXT Commodities.

На початку жовтня компанія «Молдовагаз» лише на місяць продовжила контракт із російським «Газпромом» на постачання газу і тепер змушена закуповувати його за індексною ціною — $800 за тисячу кубометрів, що може призвести до подорожчання газу для населення.