Молдова домовилася про купівлю в України 500 тисяч кубометрів газу

НАК «Нафтогаз України» поставить до Молдови 500 тисяч кубометрів газу.
Про це повідомляє Агентство державної власності Молдови.
Українська компанія стала переможцем тендеру молдовської енергетичної компанії Energocom на придбання 1,5 млн куб. м разом із двома іншими компаніями. Постачання заплановано вже на 29 жовтня.
Раніше Energocom отримала сім заявок на оголошений тендер щодо купівлі газу. Польська компанія PGNiG 25 жовтня виграла перший тендер на закупівлю 1 млн кубометрів газу. У другому тендері на постачання також 1 млн кубометрів газу перемогла швейцарсько-нідерландська компанія Vitol Group. Третю партію, 1,5 млн кубометрів газу, Молдові поставлять польська PGNiG та міжнародна компанія DXT Commodities.
На початку жовтня компанія «Молдовагаз» лише на місяць продовжила контракт із російським «Газпромом» на постачання газу і тепер змушена закуповувати його за індексною ціною — $800 за тисячу кубометрів, що може призвести до подорожчання газу для населення.
- 22 жовтня парламент Молдови на місяць запровадив надзвичайний стан через газову кризу. За словами премʼєр-міністра Наталії Гаврилиці, нині країні бракує приблизно 16 мільйонів кубометрів.
- Рада нацбезпеки й оборони України вирішила допомогти Молдові та надати їй безоплатно 15 мільйонів кубометрів газу. Країна має повернути цей обсяг до кінця зими.
- Через кризу Молдові вперше за 30 років довелося придбати газ не у Росії. На відкритому конкурсі перемогла польська компанія PGNiG. Другий тендер виграла швейцарсько-нідерландська компанія Vitol Group. Обидві компанії поставлять по мільйону кубометрів газу.
- 27 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з премʼєр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у Брюсселі запевнила, що ЄК виділить країні €60 мільйонів на подолання газової кризи.