Молдова договорилась о покупке у Украины 500 тысяч кубометров газа

Ранее Energocom получила семь заявок на объявленный тендер о покупке газа. Польская компания PGNiG 25 октября выиграла первый тендер на закупку 1 млн кубометров газа. Во втором тендере на поставку также 1 млн кубометров газа победила швейцарско-нидерландская компания Vitol Group. Третью партию, 1,5 млн кубометров газа, Молдове поставят польская PGNiG и международная компания DXT Commodities.

В начале октября компания «Молдовагаз» только на месяц продлила контракт с российским «Газпромом» на поставку газа и теперь вынуждена закупать его по индексной цене — $800 за тысячу кубометров, что может привести к удорожанию газа для населения.