Bloomberg: Росія, побоюючись зниження попиту на поставки «Газпрому», хоче зменшити ціну на газ для Європи

У довгостроковій перспективі Росія хоче на 60% знизити ціну на газ, який поставляє у Європу (до $300—400 за тисячу кубометрів).
Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на два джерела, які обізнані з енергетичною політикою Кремля.
Так, видання запевняє, що надто тривале «газове ралі» може сильно знизити, а то й знищити попит на постачання блакитного палива від «Газпрому».
Наразі тисяча кубометрів газу на Лондонській біржі ICE коштує $1 090. Однак, за даними одного з джерел Bloomberg, Росія хоче опустити ціну до $300—400 за тисячу кубометрів, щоб зберегти свою «хватку» на ринку Європи в умовах, коли країни переходять на зелену енергетику.
Натомість друге джерело стверджує, що ціновий діапазон коливатиметься між $200 і $400.
Нагадаємо, Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 мільярдів кубометрів газу за «спеціальними умовами».
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже $2 000. Причина такої високої ціни — обмежені запаси газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію. В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
- Президент РФ Володимир Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ. Також у Кремлі заявили, що для нарощення транзиту через Україну Європа має збільшити закупівлю газу.