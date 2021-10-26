Bloomberg: Россия, опасаясь снижения спроса на поставки «Газпрома», хочет уменьшить цену на газ для Европы

В долгосрочной перспективе Россия хочет на 60% снизить цену на поставляемый в Европу газ (до $300—400 за тысячу кубометров).

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на два источника, располагающих сведениями о российской энергетической политике.

Так, издание уверяет, что слишком продолжительное «газовое ралли» может сильно снизить, а то и уничтожить спрос на поставку голубого топлива от «Газпрома».

Сейчас тысяча кубометров газа на Лондонской бирже ICE стоит $1 090. Однако, по данным одного из источников Bloomberg, Россия хочет опустить цену до $300—400 за тысячу кубометров, чтобы сохранить свою «хватку» на рынке Европы в условиях, когда страны переходят на зеленую энергетику.

В то же время второй источник утверждает, что ценовой диапазон будет колебаться от $200 до $400.