Вітренко розкритикував рішення Німеччини щодо «Північного потоку — 2» і пояснив, чим запуск газопроводу загрожує Європі

Сертифікація «Північного потоку — 2» без реального відокремлення власності від «Газпрому» та без реального доступу третіх сторін до експортних газопроводів з Росії до ЕС несе критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи висновок Міністерства економіки та енергетики Німеччини про безпечність газопроводу.

«Міністерство зазначає перелік країн, з якими були проведені відповідні консультації. Серед цих країн немає України. Це дуже сумно», — наголосив він.