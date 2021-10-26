Витренко раскритиковал решение Германии по «Северному потоку — 2» и объяснил, чем запуск газопровода грозит Европе

Сертификация «Северного потока — 2» без реального отделения собственности от «Газпрома» и без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС является критической угрозой для безопасности поставок газа в Германии и других странах Евросоюза.

Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook, комментируя заключение Министерства экономики и энергетики Германии о безопасности газопровода.

«Министерство отмечает список стран, с которыми провели соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины. Это очень грустно», — подчеркнул он.