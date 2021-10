Торгівля людьми, цензура та згубні алгоритми. Сімнадцять видань опублікували внутрішні документи Facebook

Сімнадцять американських та ще низка європейських видань почали масово публікувати внутрішні документи компанії Facebook, які їм надала колишня співробітниця Френсіс Хауген. Цей проєкт назвали The Facebook Papers.

Відповідну інформацію опубліковали The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Bloomberg, Politico, NBC News, CNBC, CNN, The Verge, Wired та інші. Ці ж медіа й брали участь у розслідуванні.

Сама Френсіс називає себе викривачкою корупції. Після звільнення з компанії вона забрала тисячі внутрішніх документів, які свідчать, що Facebook роками нехтував безпекою користувачів заради отримання прибутків. Раніше Френсіс свідчила у Конгресі США, де заявила, що компанія знала про шкідливий вплив Facebook та Instagram на дітей, але приховувала це від суспільства та інвесторів.