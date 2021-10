Торговля людьми, цензура и пагубные алгоритмы. Семнадцать изданий опубликовали внутренние документы Facebook

Семнадцать американских и еще ряд европейских изданий начали массово публиковать внутренние документы компании Facebook, которые им предоставила бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген. Этот проект назвали The Facebook Papers.

Соответствующую информацию опубликовали The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Bloomberg, Politico, NBC News, CNBC, CNN, The Verge, Wired и другие. Эти же медиа и принимали участие в расследовании.

Сама Фрэнсис называет себя обличителем коррупции. После окончания работы она унесла тысячи внутренних документов, свидетельствующих, что Facebook годами пренебрегал безопасностью пользователей ради получения прибыли. Ранее Фрэнсис свидетельствовала в Конгрессе США, где заявила, что компания знала о вредном влиянии Facebook и Instagram на детей, но скрывала это от общества и инвесторов.