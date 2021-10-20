The Verge: Компания Faсebook планирует изменить название

Компания Facebook на следующей неделе сообщит об изменении названия своей соцсети.

Об этом сообщает профильное издание The Verge со ссылкой на источник, непосредственно осведомленный в этом вопросе.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг планирует объявить об изменении названия на ежегодной конференции Connect 28 октября. Представитель Facebook отказался комментировать эту историю.