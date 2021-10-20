The Verge: Компанія Faсebook планує змінити назву

Компанія Facebook наступного тижня повідомить про зміну назви своєї соцмережі. Про це повідомляє профільне видання The Verge із посиланням на джерело, яке безпосередньо обізнане в цьому питанні. Генеральний директор компанії Марк Цукерберг планує оголосити про зміну назви на щорічній конференції Connect 28 жовтня. Представник Facebook відмовився коментувати цю історію.

Компанія хоче асоціюватися не тільки з соцмережею Facebook, а обʼєднати всі свої продукти (Instagram, WhatsApp, Oculus і інші) і продовжити роботу над «метавсесвітом». Концепцію метавсесвіту активно просуває засновник Facebook Марк Цукерберг. Минулого місяця компанія виділила $50 мільйонів на створення онлайн-світу, в якому люди зможуть спілкуватися у віртуальному просторі. Facebook бачить у Європі великий потенціал технологічної індустрії.