Суд заарештував двох фігурантів справи про підпал будинку заступника глави Офісу президента

Дарницький районний суд у суботу, 23 жовтня 2021 року, задовольнив клопотання прокуратури та заарештував на два місяці підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви. Раніше їм повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна та в хуліганстві.
Про це в коментарі «Бабелю» повідомила речниця прокуратури Надія Максимець.
За її словами, суд визначив для підозрюваних альтернативу у вигляді застави у сумі понад 680 тисяч гривень для кожного.
Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального правопорушення та інші причетні до нього люди.
За даними слідства, один з підозрюваних, 20-річний мешканець столиці, отримав через Telegram замовлення на підпал будинку посадовця. За виконання замовлення підозрюваному пообіцяли заплатити $7 тисяч. До цього злочину він залучив свого знайомого — 25-річного жителя Черкаської області, якому пообіцяв віддати частину винагороди.
Придбавши бензин та керосин, зловмисники приготували три пляшки із коктейлем Молотова та в ніч на 22 жовтня 2021 року кинули їх у будинок посадовця, однак під час підпалу другої пляшки порушників помітили. Хлопці намагалися втекти, але поліція затримала їх.
- Це не перша історія замаху на посадовців ОП. Вранці 22 вересня стався замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. У Київській області, у селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а водія госпіталізували до «Феофанії» з трьома вогнепальними пораненнями.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зеленський назвав це «привітом» йому, однак від кого — поки невідомо, відповідь на інцидент пообіцяв «сильну».
- Голова Національної поліції Ігор Клименко назвав три версії причини замаху на Шефіра. Зокрема, розглядається версія участі спецслужб іноземних держав. У Кремлі вже заявили, що Росія не причетна до замаху.