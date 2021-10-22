У будинок заступника глави Офісу президента кинули коктейль Молотова. Зловмиснику за це обіцяли $4 тисячі

У Києві, у Дарницькому районі поліція затримала чоловіка, який кинув у будинок заступника керівника Офісу президента України коктейль Молотова.
Про це вранці 22 жовтня повідомила поліція Києва.
Коктейль Молотова кинули у двір заступника голови Офісу президента, який відповідальний за напрямок європейської інтеграції. Зазначимо, що цю посаду в ОП обіймає Ігор Жовква.
Інцидент стався близько четвертої ранку. Зловмисник — 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області.
Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому людини. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через Telegram. За роботу обіцяли заплатити $4 тисячі після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника невідомі.
- Вранці 22 вересня стався замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. У Київській області, у селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а водія госпіталізували до «Феофанії» з трьома вогнепальними пораненнями.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зеленський назвав це «привітом» йому, однак від кого — поки невідомо, відповідь на інцидент пообіцяв «сильну».
- Голова Національної поліції Ігор Клименко назвав три версії причини замаху на Шефіра. Зокрема, розглядається версія участі спецслужб іноземних держав. У Кремлі вже заявили, що Росія не причетна до замаху.