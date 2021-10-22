В дом заместителя главы Офиса президента бросили коктейль Молотова. Злоумышленнику за это обещали $4 тысячи

В Киеве, в Дарницком районе полиция задержала мужчину, который бросил в дом заместителя руководителя Офиса президента Украины коктейль Молотова.
Об этом утром 22 октября сообщила полиция Киева.
Коктейль Молотова бросили в дом заместителя главы Офиса президента, ответственного за направление европейской интеграции. Отметим, что эту должность в ОП занимает Игорь Жовква.
Инцидент произошел около четырех утра. Злоумышленник — 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области.
Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему человека. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через Telegram. За работу обещали заплатить $4 тысячи после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика не известны.
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