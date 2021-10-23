Facebook подала до суду на українця через крадіжку даних 178 мільйонів користувачів

Компанія Facebook звинуватила українця Олександра Солонченка у крадіжці та продажу особистих даних 178 мільйонів користувачів соцмережі і подала на нього до суду США.
Про це повідомляє Business Insider.
У позовній заяві, яку компанія подала 21 жовтня, стверджується, що Солонченко, відомий під псевдонімами solomame та barak_obama, порушив «Загальні положення та умови» та «Умови платформи», які забороняють користувачам незаконно використовувати її дані, отримувати їх за допомогою автоматизованих засобів і додавати в будь-який каталог без схвалення соцмережі.
За даними соцмережі, йдеться про період із січня 2018-го до вересня 2019 року.
Також зазначається, що Солонченко отримав доступ до даних 178 мільйонів користувачів завдяки спеціальній програмі, яка автоматично надсилала користувачам запити через додаток Messenger під виглядом декількох пристроїв Android.
У Facebook запевнили, що у травні 2021 року Солонченко продав вкрадені дані на хакерському сайті Raid Forums. Представники компанії долучили до позову скриншоти публікацій з акаунта, який, імовірно, належить Солонченку.
«У мене також є кілька інших баз даних, списки користувачів, бази даних B2B у всьому світі, бази даних телефонів, непублічні дані FB (180 мільйонів зі США). Будь ласка, напишіть мені в приват, якщо цікаво», — написав користувач barak_obama.
Також компанія надала скриншоти, в яких хакер у жовтні 2020 року запропонував продати дані 10 мільйонів користувачів або клієнтів українського державного ПриватБанку, а також дані 18 мільйонів користувачів або клієнтів компанії «Нова пошта».
Facebook просить федеральний суд, щоб справу Солонченка розглянув суд присяжних, а також вимагає заборонити українцю користуватися її продуктами і продавати отримані дані та зобов’язати його компенсувати завдані збитки, що перевищують $75 тисяч.
- 4 жовтня в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Сервіс Downdetector отримав понад 5,6 мільйона повідомлень про проблеми з доступом до соцмереж.
- На цьому тлі акції Facebook просіли більш ніж на 5%. Цукерберг втратив $6,3 мільярда й опустився на шосте місце в рейтингу від Forbes. Збій у Facebook в цілому привів до падіння фондових ринків.
- У червні у Київській області і столиці співробітники кіберполіції затримали групу хакерів, які шифрували дані на серверах іноземних компаній і завдали їм шкоди на мінімум пів мільярда доларів. Операція була міжнародною — у ній брали участь правоохоронці США і Південної Кореї. Останні брали участь і в затриманнях.
- У травні минулого року в Івано-Франківську Служба безпеки затримала хакера під ніком Sanix, який заволодів найбільшою базою даних за всю історію. Він продавав 773 млн електронних адрес і 21 млн паролів.