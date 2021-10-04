На хакерському форумі продають дані 1,5 млрд користувачів Facebook. Це не повʼязано із масштабним збоєм

На одному з хакерських форумів продають дані 1,5 млрд користувачів Facebook.
Про це повідомляє портал PrivacyAffairs і низка користувачів Twitter.
На форумі продається база даних, яка містить імена, адреси електронних пошт, номери телефонів, місць розташування, статі і ідентифікатори користувачів.
Виходячи з скріншотів, базу виставили на продаж 22 вересня. Витік не повʼязаний із сьогоднішнім масштабним збоєм в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp.
PrivacyAffairs зазначає, що цей пакет даними також не повʼязаний із квітневим витоком даних понад 500 мільйонів користувачів Facebook. Перехресна перевірка нових даних з відомими витоками не привела до збігу. Схоже, нова база є унікальною і це не дублікат.
Продавці стверджують, що збирали базу близько 4 років шляхом синтаксичного аналізу (парсінгу), а не злому.
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