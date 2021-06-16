Кіберполіція за участю США і Південної Кореї затримала групу хакерів. Вони завдали збитків на півмільярда доларів

У Київській області і столиці співробітники кіберполіції затримали групу хакерів, які криптували дані на серверах іноземних компаній і завдали їм шкоди на мінімум півмільярда доларів. Операція була міжнародною — у ній брали участь правоохоронці США і Південної Кореї. Останні брали участь і в затриманнях.

Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.

До групи входило шестеро осіб. Атаки на сервери компаній вони проводили за допомогою шкідливого програмного забезпечення, а за дешифрування даних вимагали викуп у криптовалюті. У разі несплати вони погрожувала оприлюднити конфіденційну інформацію.

За даними слідства, в 2019 році група вірусом-шифрувальником Clop атакувала чотири корейські компанії і заблокувала 810 внутрішніх серверів і компʼютерів. Також вони захоплювали компʼютери вірусом Сobalt Strike.

В 2021 році хакери атакували Медичну школу університету Стенфорда, Університету Меріленда і Університету Каліфорнії. Вони зашифрували персональні дані співробітників і фінансові звіти, вразивши вірусами всі системи.