Киберполиция при участии США и Южной Кореи задержала группу хакеров. Они нанесли ущерб на полмиллиарда долларов

В Киевской области и столице сотрудники киберполиции задержали группу хакеров, которые криптовали данные на серверах иностранных компаний и нанесли им ущерб на минимум полмиллиарда долларов. Операция была международной — в ней участвовали правоохранители США и Южной Кореи. Последние участвовали и в задержаниях.
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
В группу входило шесть человек. Атаки на сервера компаний они проводили с помощью вредоносного программного обеспечения, а за дешифрование данных требовали выкуп в криптовалюте. В случае неуплаты они угрожала обнародовать конфиденциальную информацию.
По данным следствия, в 2019 году группа вирусом-шифровальщиком Clop атаковала четыре корейские компании и заблокировала 810 внутренних серверов и компьютеров. Также они захватывали компьютеры вирусом Сobalt Strike.
В 2021 году хакеры атаковали Медицинскую школу университета Стэнфорда, Университета Мэриленда и Университета Калифорнии. Они зашифровали персональные данные сотрудников и финансовые отчеты, поразив вирусами все системы.
Правоохранители провели 21 обыск в домах хакеров и в их автомобилях. К обыскам привлекли спецподразделение полиции.
Во время обысков изъяли компьютерную технику, автомобили и около 5 миллионов гривен наличными. Все имущество членов хакерской группы арестовали.
В Украине в отношении хакеров открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) и ч. 2 ст. 209 УК (легализация имущества, полученного преступным путем). Им грозит до 8 лет заключения.
- В мае прошлого года в Ивано-Франковске Служба безопасности задержала хакера под ником Sanix, который завладел крупнейшей базой данных за всю историю. Он продавал 773 млн электронных адресов и 21 млн паролей.
- До этого в Харькове задержали хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов по всему миру.