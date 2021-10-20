Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся із Зеленським. Про що розмовляли

Мер Києва Віталій Кличко вперше за рік зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. В Офісі президента 19 жовтня вони обговорили проблеми столиці, початок опалювального сезону і тарифи.

Про це повідомляють «Суспільне», «Українська правда» та ZN.ua з посиланням на самого Кличка.

На зустрічі нібито був присутній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, який «мовчав практично весь час». За даними джерел журналістів, Чернишова негласно представили Кличку як нового голову КМДА. Сам Кличко про це не повідомив, а спікер президента Сергій Никифоров лише підтвердив, що особисто бачив Кличка в ОП.

Кличко заперечив інформацію про те, що під час розмови було обговорено питання закону про столицю, який розділяє повноваження міського голови і голови КМДА.

Сьогодні, 20 жовтня, профільний комітет Верховної Ради розглянув законопроєкт «Про Київ — столицю України», № 2143-3, який може обмежити владу Кличка, і рекомендував його прийняти у другому читанні та в цілому.