«Якось некультурно як для міністра культури». Кличко пояснив, навіщо кликав Ткаченка на засідання Київради

Також мер повідомив, що за останні три роки столична влада направила 35 подань до Мінкультури. У них йшлося про те, щоб занести 1 542 пам’ятки та щойно виявлені об’єкти культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Протягом квітня 2021 року до департаменту КМДА надійшли накази від міністерства про занесення лише 73 об’єктів культурної спадщини до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Тобто ще 1 469 об’єктів досі не включені до Держреєстру.

За його словами, Ткаченка запросили, аби заслухати інформацію про діяльність у сфері охорони культурної спадщини у столиці. Вигівського — щоб познайомитися, оскільки його нещодавно призначили на посаду, та аби він поінформував депутатів про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадської безпеки та порядку у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, навіщо на засідання Київради депутати запросили міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка та начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Івана Вигівського.

«Міністр культури на наше запрошення прийти на засідання через соцмережі передав, що, мовляв, «не на тих напали». І це, мовляв, він Віталія Кличка до себе викличе. Ну якось некультурно для міністра культури… Олександра Ткаченка хочуть послухати депутати Київради, яких, нагадаю, обрали кияни. І подібний тон спілкування — це неповага і до депутатів, і до громади міста. Якось тримайте себе в руках, пане міністре», — наголосив мер столиці.

Кличко нагадав, що на початку 2018 року Київрада зверталася до парламенту, щоб внести зміни до закону про охорону культурної спадщини, аби у місцевої влади було більше повноважень із захисту історичних пам’яток.

«У парламенті попереднього скликання законопроєкт з відповідними правками пройшов тільки перше читання. Депутати цього скликання відмовилися розглядати проєкт у другому читанні. А проблеми тим часом накопичуються. Саме тому ми і хотіли сьогодні почути, які дії планує Міністерство культури, аби ми — всі разом — ці виклики подолали», — наголосив Кличко.

Врешті від Міністерства культури на засідання Київради прийшла заступниця міністра Світлана Фоменко. Від столичної поліції — заступник начальника поліції міста Києва Віктор Нечитайло.