Опалювальний сезон у Києві розпочнеться цієї суботи

Опалювальний сезон у Києві стартує 23 жовтня.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
«На вихідні синоптики прогнозують зниження температури, що дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення», — йдеться у повідомленні.
КМДА зазначила, що з 1 жовтня розпочали подачу тепла будівлям соціальної сфери: школам, дитсадкам, лікарням. Крім цього, міська влада столиці нагадала, що у кожного будинку є можливість підключитися до тепла вже зараз. «Якщо більшість мешканців підтримає підключення до тепла — відповідний протокол надішлють до теплопостачальної компанії», — заявили у КМДА.
Влада столиці зазначила, що у Києві загальна протяжність теплових мереж становить понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків понад 11 тисяч. Тому для повного підключення системи необхідно 7 днів.
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