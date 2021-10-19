Опалювальний сезон у Києві розпочнеться цієї суботи

Опалювальний сезон у Києві стартує 23 жовтня.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«На вихідні синоптики прогнозують зниження температури, що дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення», — йдеться у повідомленні.

КМДА зазначила, що з 1 жовтня розпочали подачу тепла будівлям соціальної сфери: школам, дитсадкам, лікарням. Крім цього, міська влада столиці нагадала, що у кожного будинку є можливість підключитися до тепла вже зараз. «Якщо більшість мешканців підтримає підключення до тепла — відповідний протокол надішлють до теплопостачальної компанії», — заявили у КМДА.

Влада столиці зазначила, що у Києві загальна протяжність теплових мереж становить понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків понад 11 тисяч. Тому для повного підключення системи необхідно 7 днів.