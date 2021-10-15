«Нафтогаз»: У сховищах вистачить газу на опалювальний сезон

Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко запевняє, що газу, який Україна накопичила у підземних сховищах, вистачить для проходження опалювального сезону.

Про це він розповів в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.

«Зараз у сховищах майже 19 млрд кубометрів газу. Ми розуміємо, що 10—15% відсотків з цих обсягів належать нерезидентам і можуть бути вивезені в Європу, але можуть бути продані й тут, якщо ціни на нашому ринку будуть не нижчими за європейські. Утім навіть без цих обсягів має вистачити газу для нормального проходження опалювального сезону», — сказав Вітренко.

Він пояснив, що населення споживає на 0,5—1 млрд кубометрів більше газу, ніж Україна наразі видобуває. Тобто «Укргазвидобування» забезпечує видобуток близько 12,7—12,8 млрд кубометрів газу, а населення споживає приблизно 13,4—13,6 млрд залежно від температури повітря.