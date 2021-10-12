В Офісі президента заперечили кризу з постачанням газу в регіони і просять «не розганяти паніку»

У Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях адміністрації почали розглядати надзвичайну ситуацію, що склалася із забезпечення природнім газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період.

Водночас заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що «це маніпуляція», і запевнив, що газу цілком достатньо.

«Сьогодні лунає багато маніпуляцій у пресі та з вуст опозиційних політиків щодо тарифів на опалення. Також деякі «експерти» та ЗМІ розганяють паніку через проведення засідань обласних комісій ТЕБ і НС щодо оголошення надзвичайної ситуації з постачанням газу в регіонах», — зазначив Тимошенко та наголосив, що такі комісії збираються тільки «для подолання технічних моментів», щоб швидше підписати договори на постачання газу.

В ОП запевняють, що газу цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери, і кажуть, що жодних проблем із цим немає.