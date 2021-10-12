В Офисе президента отрицают кризис с поставками газа в регионы и просят «не разгонять панику»

Во Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областях администрации начали рассматривать чрезвычайную ситуацию с обеспечением природным газом бюджетных учреждений на осенне-зимний период.

Но заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что «это манипуляция», и заверил, что газа достаточно.

«Сегодня звучит много манипуляций в прессе и из уст оппозиционных политиков о тарифах на отопление. Также некоторые «эксперты» и СМИ разгоняют панику из-за проведения заседаний областных комиссий ТЭБ и ЧС по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах», — отметил Тимошенко и подчеркнул, что такие комиссии собираются только «для решения технических моментов», чтобы быстрее подписать договоры на поставку газа.

В ОП уверяют, что газа вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы, и говорят, что никаких проблем с этим нет.